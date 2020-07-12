«Формула-1» может отменить этап в Венгрии и заменить его ещё одной гонкой в Австрии

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Председатель Ассоциации пилотов Гран-при (GPDA) Алекс Вурц сообщил о возможной отмене Гран-при Венгрии из-за жёстких карантинных ограничений в стране.
«Формула-1» может отменить этап в Венгрии и заменить его ещё одной гонкой в Австрии
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Чейз Кэри попросил меня узнать, что думают пилоты о возможной третьей гонке на «Ред Булл Ринг». Сказал ему, что если это единственная подходящая трасса для гонок, то мы сможем здесь провести хоть десять этапов. Так что, возможно, мы быстро отреагируем. Всё необходимое оборудование уже здесь. Посмотрим, что произойдёт в следующие сутки. Возможно, мы вернёмся на «Ред Булл Ринг» через неделю», — приводит слов Вурца GrandPX.

Проведение этапа в Венгрии, запланированное на 17—19 июля, оказалось под угрозой из-за карантинных мер в стране, нарушение которых грозит внушительными штрафами и даже лишением свободы.

На автодроме «Ред Булл Ринг» прошёл первый этап сезона — Гран-при Австрии, в этот уикенд проходит второй — Гран-при Штирии.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель намерен сделать заявление во время Гран-при Венгрии.

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