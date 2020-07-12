Феттель намерен сделать заявление во время Гран-при Венгрии
- Reuters
«В следующей четверг у меня будет интервью с Себастьяном в Венгрии. Он сам попросил об этом. Я спросил, о чем он хочет поговорить, но он сказал, чтобы я сам догадался. Как он сам признал, в последнее время он выражался очень ясно», — приводит Motorsport слова обозревателя и экс-пилота «Формулы-1» Мартина Брандла.
33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.
Ранее сообщалось, что Матешиц распорядился вернуть Феттеля в Red Bull.