Феттель намерен сделать заявление во время Гран-при Венгрии

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, объявивший о своём уходе из Ferrari, сообщил, что намерен выступить с неким заявлением во время третьего этап сезона — Гран-при Венгрии.
Феттель намерен сделать заявление во время Гран-при Венгрии
  • Reuters

«В следующей четверг у меня будет интервью с Себастьяном в Венгрии. Он сам попросил об этом. Я спросил, о чем он хочет поговорить, но он сказал, чтобы я сам догадался. Как он сам признал, в последнее время он выражался очень ясно», — приводит Motorsport слова обозревателя и экс-пилота «Формулы-1» Мартина Брандла.

33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что Матешиц распорядился вернуть Феттеля в Red Bull.

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