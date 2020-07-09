Источник: Матешиц распорядился вернуть Феттеля в Red Bull

Совладелец концерна Red Bull Дитрих Матешиц дал поручение консультанту по автоспорту Хельмуту Марко вернуть четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в команду.

По информации руководителя немецкой редакции Motorsport Кристиана Ниммерфоля, Матешиц дал распоряжение Марко «вернуть Себастьяна домой».

Как отмечается, одним из ключевых условий возможного возращения немецкого пилота является то, что Матешиц должен убедить семью Ювидхъя, которой принадлежат 51% акций Red Bull, что возвращение в команду Феттеля станет хорошей идеей.

33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят может потерять место в Alpha Tauri в случае возвращения Феттеля в Red Bull.