СМИ: Квят может потерять место в Alpha Tauri в случает возвращения Феттеля в Red Bull

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят может остаться без места в команде в случает возвращения четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в Red Bull.

Как сообщает Motorsport Total, в случает возвращения Феттель присоединится к Максу Ферстаппену, а нынешний напарник голландца по Red Bull Александер Албон вернётся в Alpha Tauri на место Квята, при этом Пьер Гасли сохранит своё место основного пилота итальянской команды.

33-летний Феттель является воспитанником гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что Матешиц и Марко поддержали возвращение Феттеля в Red Bull.