СМИ: Матешиц и Марко поддержали возвращение Феттеля в Red Bull

Владелец концерна Red Bull Дитрих Матешиц и консультант по автоспорту Хельмут Марко готовы предложить четырёхкратному чемпиону «Формулы-1» Себастьяну Феттелю место боевого пилота в команде.

По информации Sport1, Матешиц и Марко всерьёз думают о будущем своего воспитанника и не намерены препятствовать его возвращению в Red Bull.

33-летний немец является воспитанником гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

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