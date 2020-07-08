Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо подписал контракт с Renault

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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault.
Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо подписал контракт с Renault
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Renault, соглашение с испанцем рассчитано на сезон-2021.

Алонсо заменит в Renault австралийского гонщика Даниэля Риккардо, который с 2021 года будет выступать за McLaren.

Алонсо покинул «Формулу-1» в 2018 году, после чего выступал в североамериканской серии IndyCar и участвовал в «Дакаре». Испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах в составе Renault. Также он выступал за Minardi, McLaren и Ferrari. 

Помимо этого, Алонсо является двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана».

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