Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии

Короткая ссылка
Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено на перед стартом Гран-при Австрии в знак борьбы с расизмом.
Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии
  • Reuters

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», — сказал Квят в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» выступают против расизма.

«Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — подчеркнул Квят.

На колено перед Гран-при Австрии отказались вставать шестеро пилотов, в числе которых был и Квят.

Ранее победитель ралли «Дакар» 2017 года и серебряный призёр рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин заявил, что акция с преклонением колена ущемляет права белых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить