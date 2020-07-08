Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено на перед стартом Гран-при Австрии в знак борьбы с расизмом.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», — сказал Квят в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» выступают против расизма.

«Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — подчеркнул Квят.

На колено перед Гран-при Австрии отказались вставать шестеро пилотов, в числе которых был и Квят.

Ранее победитель ралли «Дакар» 2017 года и серебряный призёр рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин заявил, что акция с преклонением колена ущемляет права белых людей.