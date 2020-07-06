Карякин: акция с преклонением колена ущемляет права белых

Победитель ралли «Дакар» 2017 года и серебряный призёр рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин оценил акцию против расизма, которую инициировал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон перед Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

«Хэмилтон захотел поддержать акцию и сделал это. Но, на мой взгляд, такая борьба за права темнокожих ущемляет права белых. Я неоднократно встречался с темнокожими людьми в Европе и США. Зачастую они сами провоцируют ситуацию, чтобы затем обвинить тебя в расизме. Ведут себя некорректно. При этом, безусловно, они такие же люди. У меня есть темнокожие друзья на «Дакаре» и других гонках. Я общаюсь с ними, поддерживаю отношения. Но ущемлять права других за счёт кого-то... Не понимаю, почему боссы «Формулы-1» в этом участвуют», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Акцию перед Гран-при Австрии не поддержали шестеро пилотов, в числе которых и российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят.

Ранее Хэмилтон отреагировал на решение Квята и ещё пяти пилотов «Формулы-1» не преклонять колено.