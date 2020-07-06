Хэмилтон отреагировал на решение Квята и ещё пяти пилотов «Формулы-1» не преклонять колено

Пилот Mercedes, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что шестеро пилотов не стали преклонять колено в знак протеста против расизма.

«Никого не нужно заставлять вставать на колено. Я никогда не просил и не требовал, чтобы кто-то делал это. Я никогда не поднимал эту тему. Этот вопрос поднимался «Формулой-1» и Ассоциации пилотов Гран-при. Себастьян Феттель и Ромен Грожан спросили гонщиков, некоторые из них сказали, что не будут этого делать. Я очень благодарен тем, кто сделал это вместе со мной. Это мощное послание. Но преклоните вы колено или нет, это не изменит мир. Эта проблема серьёзнее», — цитирует Mirror слова британца.

Пилотами, отказавшимися стать на колено, стали Даниил Квят (Alpha Tauri), Шарль Леклер (Ferrar), Макс Ферстаппен (Red Bull), Карлос Сайнс (McLaren) и два пилота Alpha Romeo — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Ранее Губерниев поддержал Квята, который решил не вставать на одно колено в рамках борьбы с расизмом.