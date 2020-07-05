Губерниев поддержал Квята, который решил не вставать на одно колено в рамках борьбы с расизмом

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского пилота Alpha Tauri Даниила Квята, который не встал на одно колено в рамках акции Black Lives Matter на Гран-при «Формулы-1» в Австрии.
Губерниев поддержал Квята, который решил не вставать на одно колено в рамках борьбы с расизмом
  • Reuters

«Вставать или не вставать на одно колено — личное дело каждого. Проявления расизма — это отвратительно, но подобные вещи можно переживать в душе. Но повторюсь, поддерживать акцию Black Lives Matter или нет — личное дело каждого. Ты встаёшь в шеренгу, но при этом ничего не чувствуешь внутри или же, наоборот, переживаешь и выражаешь солидарность. Я не вижу никаких проблем для Даниила — не все должны выполнять определённые ритуалы», — заявил «Спорт-Экспрессу» Губерниев. 

Квят стал одним из шести пилотов, которые отказались становиться на одно колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии.

Ранее Квят рассказал, что на его проблемы на Гран-при Австрии повлиял инцидент с Оконом.

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