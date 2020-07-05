Квят рассказал, что на его проблемы на Гран-при Австрии повлиял инцидент с Оконом
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«Гонка шла очень хорошо для меня, пока не произошёл контакт с Оконом. До этого у меня был очень хороший темп и более свежая резина. После столкновения у меня сломалось переднее крыло и подвеска, кроме того, случился прокол колеса, и моя гонка была окончена», — написал Квят в своём Twitter.
Квят сошёл с трассы на 70-м круге. До этого он шёл на 11-м месте.
Ранее первый тренер Квята выразил мнение, что россиянин должен был набирать очки на Гран-при Австрии.