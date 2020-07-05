Первый тренер Квята считает, что россиянин должен был набирать очки на Гран-при Австрии

Павел Гуськов, первый тренер российского пилота команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниила Квята, прокомментировал выступление гонщика на Гран-при Австрии.

«Даня начал терять темп после того, как ему поставили новый комплект резины. Очень странно. Видимо, была какая-то проблема, в команде скажут, что произошло. Квят мог и должен был быть в очковой зоне. Со стороны пилота гонка проходила очень хорошо: хороший темп, хороший результат. Но проблемы помешали финишировать», — цитирует Гуськова РИА Новости.

Он отметил, что у команд в связи с пандемией было не так много времени, чтобы поработать с машинами, но подчеркнул, что ещё есть время втянуться в сезон.

Ранее сообщалось, что Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса.