Восемь гонок на шести трассах, шанс для Ферстаппена и Леклера, Квят против напарника: в «Формуле-1» стартует новый сезон

На трассе в австрийском Шпильберге стартует новый сезон «Формулы-1». Розыгрыш чемпионата мира был отложен на три с половиной месяца из-за пандемии коронавируса. В утверждённый календарь королевских гонок пока входят только восемь Гран-при, к которым позднее могут добавиться ещё несколько этапов. Традиционно борьбу за победу в общем зачёте будут вести Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, помешать которым попытаются Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Даниил Квят будет бороться за очки со своим напарником Пьером Гасли и ждать возможного появления Сергея Сироткина в качестве боевого пилота Renault.

3 июля из карантина, связанного с пандемией COVID-19, официально выходит чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Сезон-2020 наконец-то начнётся, но не с традиционного Гран-при Австралии, который должен был состояться ещё 15 марта, а с гонки в австрийском Шпильберге на «Ред Булл Ринг».

В этом году «Формула-1» должна была побить рекорд по количеству проведённых этапов, но коронавирусная инфекция вмешалась в эти планы. Многие этапы были отменены, а некоторые перенесены на более поздний или неопределённый срок. Месяц назад появилась надежда на спасение сезона, когда руководство серии определило, что очередной чемпионат всё-таки состоится. Правда, пока в утверждённом календаре всего восемь гонок — впервые с 1961 года, когда «Формула-1» ещё не была столь популярна, как в наши дни.

Новый сезон начнётся с двух Гран-при в Шпильберге. Затем пилоты посетят Венгрию, Великобританию на ещё одном сдвоенном этапе, Испанию, Бельгию и Италию. Восемь гонок — это тот минимум, который необходим, чтобы чемпионат был признан состоявшимся. При этом у любителей автоспорта будет шанс увидеть новые заезды. Календарь этапов после 6 сентября будет опубликован позднее.

Те Гран-при, что уже запланированы, будут заметно отличаться от прошлогодних. В первую очередь на трибунах не окажется зрителей. Так как без продажи билетов промоутеры лишатся огромной части выручки, все гонки «Формула-1» проведёт самостоятельно, арендуя необходимые для этого трассы. При этом все контракты на проведение Гран-при будут продлены ещё на один год.

Принятые из-за коронавируса меры безопасности позволят командам привозить на каждый этап всего лишь по 80 сотрудников. В некоторой степени это уравняет богатые команды с менее состоятельными, которые и раньше возили с собой сокращённый штат механиков и инженеров. При этом нехватка специалистов может сказаться на уровне подготовки машин к заездам, и более частые поломки могут стать привычным делом в текущем сезоне.

Также должна будет возрасти роль резервных гонщиков. Основные пилоты всё ещё рискуют заразиться коронавирусом и оказаться на карантине, но только гонки из-за этого отменяться уже не будут. Командам придётся использовать запасных спортсменов, чтобы не отказываться от участия в заездах. Одним из резервных пилотов будет россиянин Сергей Сироткин, который вновь вошёл в состав Renault и сможет сесть за руль болида, чтобы заменить Даниэля Риккардо или Эстебана Окона.

Так что нельзя исключать, что впервые в истории «Формулы-1» на старт выйдут два россиянина. Даниил Квят остаётся боевым пилотом AlphaTauri, прежде известной как Toro Rosso.

Традиционно итальянская команда относится к середнякам пелотона, которые в обычных условиях борются за попадание в очковую десятку. Таким же будет и план Квята на сезон, а его основным соперником станет Пьер Гасли, год назад представлявший Red Bull.

В последние месяцы россиянин поддерживал форму с помощью картинга, а незадолго до Гран-при Австрии испытал болид «Формулы-1» на трассе в Имоле. Возможно, это позволит Квяту проявить себя чуть лучше, чем в прошлом сезоне, когда он стал 13-м в общем зачёте.

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Новый сезон станет уникальным ещё и потому, что уже сейчас известно, кто из пилотов не останется в своей команде и перейдёт в другую на следующий год. Последние гонки с Ferrari должен провести Себастьян Феттель. Немец так и не смог стать чемпионом мира в итальянской конюшне и выиграл всего 14 гонок за пять лет. Ему придётся уступить своё место Карлосу Сайнсу. Такая ситуация делает одним из фаворитов сезона Шарля Леклера, на которого в Ferrari продолжат делать ставку и которому будут уделять больше внимания, чем немецкому пилоту.

У Макса Ферстаппена уже есть подтверждённый контракт на будущий сезон, так что он за своё место в Red Bull может быть спокоен. Наряду с Леклером он будет главным соперником пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Скорректированный календарь должен благоволить представителю Нидерландов. Два последних года Ферстаппен побеждал в Австрии, а теперь на родном для его команды треке пройдут две гонки. При самом удачном стечении обстоятельств он сможет получить достаточный задел, который даже Mercedes будет сложно отыграть, тем более что этапов для этого запланировано пока не так много.

Хэмилтон и Боттас традиционно за счёт мощи своих болидов будут претендовать на чемпионский титул. Но оба в нынешнем сезоне могут оказаться под давлением, которое повлияет на результаты. Британский пилот, согласно информации Daily Mail, пытается договориться о существенном повышении зарплаты. Боттаса же в любой момент заменить Джордж Расселл из Williams, входящий в молодёжную программу немецкой конюшни, и разговоры об этом в затянувшееся межсезонье только усилились.