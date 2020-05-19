Гонка на выживание: как 24 года назад до финиша Гран-при Монако добрались лишь три пилота

19 мая 1996 года в Монако состоялась одна из самых невероятных гонок в истории «Формулы-1». Из 21 пилота, вышедшего на старт шестого в сезоне этапа Гран-при, финишировать на мокрой городской трассе удалось лишь троим. Раньше других это сделал француз Оливье Панис на Ligier, для которого победа стала единственной в карьере. Из-за аварий и технических проблем с дистанции сошли Михаэль Шумахер, Деймон Хилл, Жак Вильнёв, Рубенс Баррикелло и многие другие. RT вспоминает, что происходило в Монте-Карло 24 года назад.

За три десятилетия до Гран-при Монако 1996 года в карликовом княжестве уже проходила гонка, до финиша которой мало кто сумел добраться. В 1966-м почти у каждого пилота возникли различные технические проблемы, а из-за принятия нового правила, по которому для классификации нужно проехать хотя бы 90% дистанции, очки в зачёт получили только четыре пилота.

В числе тех, кому удача не улыбнулась, был дебютант из Франции Ги Лижье на Cooper-Maserati, сошедший за 25 кругов до финиша. Вскоре он закончил карьеру спортсмена, основал команду Ligier и спустя 30 лет одержал с ней победу в Монако, когда до финиша добрались и вовсе лишь три машины.

1996 год в истории «Формулы-1» вправе считаться одним из важнейших для «королевских гонок». В этом сезоне Михаэль Шумахер после двух чемпионских титулов с Benetton начал новый этап карьеры в Ferrari, молодой Жак Вильнёв блистательно дебютировал в качестве пилота Williams, а его напарник Деймон Хилл продолжил дело своего отца Грэма Хилла и выиграл чемпионский титул.

Преимущество британца перед соперниками не вызывало сомнений с самого начала чемпионата, и к Гран-при Монако, который был шестой гонкой в сезоне, он опережал Вильнёва уже на 21 очко. Самая гламурная гонка календаря вполне могла бы подарить Williams третий победный дубль за год (после Австралии и Аргентины), хотя её фаворитом всё-таки был уже побеждавший в Монте-Карло Шумахер, в то время как ни Хилл, ни тем более Вильнёв ещё не оказывались там первыми.

Свои притязания пилот Ferrari подтвердил в квалификации, выиграв у Хилла больше полсекунды. Шумахер так был уверен в том, что завоевал поул-позицию, что на последней минуте снизил скорость и принялся махать рукой болельщикам, следуя при этом по гоночной траектории. В то время за его спиной разгонялся бывший напарник Герхард Бергер, и австрийцу пришлось развернуться на 180 градусов, чтобы избежать столкновения. Шумахер за своё эксцентричное поведение наказан не был и остался во главе стартовой решётки.

Весь уик-энд в Монако стояла сухая погода без намёка на осадки, но неожиданно после воскресной разминки пошёл сильный дождь. Организаторы позволили гонщикам провести на трассе ещё 15 минут, и тогда стало ясно, что на мокрой трассе Монте-Карло выживут немногие. Несколько пилотов сразу же не справились с управлением и получили различные повреждения, а Андреа Монтермини и вовсе не смог выйти на старт.

Едва гонка началась, как Хилл опередил Шумахера. После этого за их спинами стали происходить одна авария за другой. Первым сошёл Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, излишне самоуверенно отказавшийся от дождевых шин в пользу сликов. Тут же в полном составе сошла команда Minardi из-за столкновения Джанкарло Физикеллы и Педро Лами.

Казалось бы, повезти должно хотя бы опытным гонщикам, хорошо знакомым с трассой, но тут же на поребрике поскользнулся и угодил в стену Шумахер. Вслед за ним гонку закончил будущий напарник «Красного барона» Рубенс Баррикелло. За один первый круг количество пилотов сократилось с 21 до 16.

По прошествии девяти кругов пелотон лишился ещё четырёх пилотов, в том числе шедшего третьим Бергера. Он, в отличие от многих коллег, остановился не на трассе, а в боксах из-за проблем с коробкой передач. В это время Хилл продолжал уверенно лидировать, его преследовали Жан Алези на Benetton и Эдди Ирвайн на Ferrari. Британец никому не уступал своё место на подиуме и даже сломал переднее крыло Хайнцу-Харальду Френтцену из Sauber, когда тот проводил атаку. Но следующим сошёл с дистанции не он, а Мартин Брандл, который продержался 30 кругов до своей аварии.

После смены шин на слики в середине гонки к лидирующей тройке стал неожиданно подбираться француз Оливье Панис на Ligier. Утром он был лучшим на разминке, а теперь всерьёз претендовал на подиум, хотя в первых пяти гонках набрал всего одно очко. С каждым кругом он отыгрывал у лидеров по несколько секунд, и у его команды появился шанс на первую за 15 лет победу.

Также по теме Безумие в Шанхае: как Квят попал на подиум в гонке «Формулы-1» с рекордным числом обгонов 17 апреля 2016 года в Шанхае состоялся Гран-при Китая, в котором был обновлён рекорд по числу обгонов в истории «Формулы-1». Пилоты...

Они выросли ещё сильнее, когда на 40-м круге из своего кокпита неожиданно для многих выбрался Хилл. В первый и единственный раз за тот сезон у лидера чемпионата сгорел мотор. Вышедшему на первое место Алези приходилось всеми силами сдерживать Панис, и машина его подвела — на 60-м круге лопнула пружина задней подвески. Почти одновременно с этой поломкой произошло столкновение Вильнёва с Лукой Бадоером — рекордсменом «Формулы-1» по гонкам без очков. Но если итальянец сошёл сразу, то пилот Williams продержался ещё четыре круга.

Болельщики не успели отойти от одних сходов, как последовали другие. Авария на 70-м круге сократила количество оставшихся пилотов почти вдвое. Ирвайн повторил судьбу своего напарника и врезался в ту же самую стену, в которую ранее угодил Шумахер. Только теперь за ним вплотную ехали Мика Хаккинен и Мика Сало, которые врезались в остановившуюся Ferrari. Финским пилотам хотя бы повезло, что гонка уже заканчивалась, и они обеспечили себе место в очковой шестёрке. Ирвайну же не хватило буквально пяти минут до истечения двухчасового лимита.

В гонке остались лишь четверо: Оливье Панис, Дэвид Култхард, Джонни Херберт и Хайнц-Харальд Френтцен. Немецкий пилот был вправе финишировать вместе со всеми, но снялся на предпоследнем, 74-м круге во время пит-стопа. Клетчатый флаг перед собой увидели только те, кто поднялся в итоге на подиум.

Для Паниса это был триумф всей жизни. Других побед в гонках «Формулы-1» он не одерживал, хотя и занимал призовые места в следующем сезоне, пока в Канаде не сломал обе ноги. Впервые с 1930 года на Гран-при Монако победил французский пилот на французской машине, да ещё и стартовавший с 14-го места. И тот факт, что свою победу Панис одержал в гонке с рекордно низким числом добравшихся до финиша участников, нисколько не умаляло его заслуг — пилотировать по мокрым узким улочкам Монте-Карло ему тогда действительно удавалось здорово.