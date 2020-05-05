Квят рассказал, почему не вернулся в Россию на время карантина

Российский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, почему предпочёл остаться в Монако, а не вернуться в Россию на время карантина из-за пандемии коронавируса.

«После Австрии я приехал домой в Монако, здесь база, а путешествовать в нынешние времена не очень желательно. Так и остановил свой выбор», — приводит слова Квята «Чемпионат».

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены.

Ранее он объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках.