Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не принимает участия в виртуальных гоночных соревнованиях, проводимых во время пандемии коронавируса.
Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках
  • Reuters

«Я езжу на симуляторе, но мне хорошо одному. Некоторые люди воспринимают эти гонки слишком серьёзно, а для меня это просто развлечение. Здесь нет никакой схожести с реальными болидами, с настоящей ездой. Нет смысла серьёзно воспринимать. Да, я иногда развлекаюсь, стараюсь проезжать побольше кругов, чтобы немного вспомнить ощущения. Но гоняться с другими мне не особо интересно», — приводит слова Квята «Чемпионат».

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены.

Ранее он рассказал, чем занимался во время самоизоляции.

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