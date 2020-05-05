Квят рассказал, чем занимался во время самоизоляции

Российский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, как проводит время в самоизоляции.

«Поначалу в самоизоляции было необычно — первую пару недель, когда мы вернулись из Австралии. Я уже был готов к гонкам, к чемпионату, перелётам, а тут резко всё остановилось — было непривычно. А потом я нашёл себе рутинные дела, организовал тренировки. Ко всему можно адаптироваться. Да, не хватало зала, длинных прогулок. Но сейчас можно начинать этим заниматься», — приводит слова Квята «Чемпионат».

Он отметил, что именно благодаря бытовым заботам его дни проходили достаточно быстро.

«Сходишь в супермаркет — и это уже становится приключением. Потом готовишь завтрак, обед, ужин, моешь посуду, между готовкой стираешь вещи и так далее. И из таких мелких вещей постепенно складывается день», — добавил россиянин.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены.

Ранее источник назвал условия проведения этапа Гран-при «Формулы-1» в Австрии.