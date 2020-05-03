Источник назвал условия проведения этапа Гран-при «Формулы-1» в Австрии

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде рассказал, какие условия организаторы Гран-при Австрии выдвинут командам для проведения гоночного уикенда.

По словам ван дер Гарде, ссылающегося на собственный источник в Renault, которые передаёт Motorsport, командам будет разрешено привезти на трассу по 60 человек, и ещё по 20 человек прибудут на случай необходимости в замене.

Отмечается, что никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет.

«Никаких кейтерингов и моторхоумов не будет. Перед приездом всех протестируют, а потом всем командам назначат разное время прибытия. К примеру, если Red Bull приезжает в 8:00, то AlphaTauri сделает это в 8:15. Они совсем не будут пересекаться. А если на той же трассе пройдёт вторая гонка, то работать на ней разрешат лишь тем, кто был на первой», — добавил гонщик.

Руководство «Формулы-1» планирует начать сезон 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса, с двух гонок в Австрии подряд.

Первый в истории Гран-при Австрии прошёл в 1964 году на трассе в Цельтвеге. Все последующие гонки проходили на автодроме в Шпильберге, который принимал этапы с 1970-го по 1987-й, с 1997-го по 2003-й, и вновь вернулся в календарь с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей.