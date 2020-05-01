Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей

Короткая ссылка
Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии объявили, что соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Гоночный уикенд запланирован на 31 июля — 2 августа, однако не исключено, что даты могут быть изменены. Также, по данным СМИ, на трассе «Хунгароринг» могут пройти несколько гонок «Формулы-1» подряд.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане. Этапы в Монако и Франции были отменены.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить