Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей

Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии объявили, что соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Гоночный уикенд запланирован на 31 июля — 2 августа, однако не исключено, что даты могут быть изменены. Также, по данным СМИ, на трассе «Хунгароринг» могут пройти несколько гонок «Формулы-1» подряд.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане. Этапы в Монако и Франции были отменены.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1».