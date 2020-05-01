Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».
Гоночный уикенд запланирован на 31 июля — 2 августа, однако не исключено, что даты могут быть изменены. Также, по данным СМИ, на трассе «Хунгароринг» могут пройти несколько гонок «Формулы-1» подряд.
Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане. Этапы в Монако и Франции были отменены.
Ранее сообщалось, что в Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1».