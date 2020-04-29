В Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1»

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Руководитель венгерской трассы «Хунгароринг» Жолт Дьюлаи прокомментировал информацию о возможном проведении двух гонок в рамках этапа Гран-при «Формулы-1».
В Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1»
  • Reuters

«Пока мы не обсуждали с руководством «Формулы-1» альтернативные даты. Ещё слишком рано говорить о том, пройдёт на «Хунгароринге» одна гонка или две. С точки зрения организации две гонки — не проблема. С туристической и экономической точек зрения было бы хорошо, если бы «Формула-1» осталась с нами подольше», — приводит слова Дьюлаи Speedweek.

По данным СМИ, в Венгрии наряду с Австрией и Великобританией может пройти по две подряд гонки сезона 2020 года.

Гран-при Венгрии неизменно проводится на «Хунгароринге» с 1986 года.

Этап 2020 года запланирован на 31 июля — 2 августа.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Австрии назвал условия проведения Гран-при «Формулы-1».

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