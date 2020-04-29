Министр здравоохранения Австрии назвал условия проведения Гран-при «Формулы-1»

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Министр здравоохранения Австрии Рубольф Аншобер рассказал об условиях, при которых в стране будет проведён этап Гран-при «Формулы-1».
Министр здравоохранения Австрии назвал условия проведения Гран-при «Формулы-1»
  • Reuters

«Всё будет зависеть от того, какие меры по безопасности предложат организаторы Гран-при. Разрешение будет дано, только если будут приняты очень жёсткие меры. Полагаю, мне не стоит повторять, что гонка пройдёт точно без зрителей. Я являюсь большим поклонников «Формулы-1». Но я вам обещаю: это никак не повлияет на моё решение», — приводит слова Аншобера Motorsport.

Руководство «Формулы-1» планирует начать сезон 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса, с двух гонок в Австрии подряд. 

Первый в истории Гран-при Австрии прошёл в 1964 году на трассе в Цельтвеге. Все последующие гонки проходили на автодроме в Шпильберге, который принимал этапы с 1970-го по 1987-й, с 1997-го по 2003-й, и вновь вернулся в календарь с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Бельгии ведут переговоры о проведении этапа «Формулы-1» без зрителей.

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