Бюджеты команд «Формулы-1» будут уменьшены до $145 млн

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что команды и FIA смогли договориться об ограничении бюджетов до $145 млн с 2021 года.
Бюджеты команд «Формулы-1» будут уменьшены до $145 млн
  • globallookpress.com

«Мы начинали со $175 млн. Теперь же, в условиях кризиса, мы начнём со $145 млн. В ближайшие дни командам сообщат все детали. Изначально целью сокращения бюджета было уравнивание конкурентоспособности команд. Но сейчас главное — экономическая стабильность «Формулы-1». Идея предельно ясна: все должны сократить расходы. По новому договору небольшие команды будут получать больше призовых, что позволит им стабилизировать ситуацию, гарантировав себе будущее в «Формуле-1», — цитирует Росса Брауна Sky Sports

Чемпионат «Формулы-1» ещё не стартовал из-за мировой пандемии коронавируса.

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