Бюджеты команд «Формулы-1» будут уменьшены до $145 млн
- globallookpress.com
«Мы начинали со $175 млн. Теперь же, в условиях кризиса, мы начнём со $145 млн. В ближайшие дни командам сообщат все детали. Изначально целью сокращения бюджета было уравнивание конкурентоспособности команд. Но сейчас главное — экономическая стабильность «Формулы-1». Идея предельно ясна: все должны сократить расходы. По новому договору небольшие команды будут получать больше призовых, что позволит им стабилизировать ситуацию, гарантировав себе будущее в «Формуле-1», — цитирует Росса Брауна Sky Sports.
Чемпионат «Формулы-1» ещё не стартовал из-за мировой пандемии коронавируса.
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