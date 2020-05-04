Квят: первая гоночная пятница будет непростой

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился мнением о том, насколько тяжело придётся пилотам и командам после старта сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Первая гоночная пятница будет непростой. Первый день после перерыва всегда тяжёлый. Нужно будет к этому подготовиться. Я не жду сильных командных сложностей, всё было заморожено. Нужно будет просто подготовить машину, надо будет быть к этому готовым. Иногда созваниваемся с командой. А когда будет ясность окончательная, что мы начинаем сезон в Австрии, тогда будем созваниваться чаще», — сказал Даниил Квят «Чемпионату».

Ожидается, что первый этап чемпионата 2020 года пройдёт в Австрии 5 июля.

Ранее сообщалось, что эксперт считает, что Mercedes, Honda и Renault покинут «Формулу-1» в ближайшие два года.