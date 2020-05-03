Эксперт считает, что Mercedes, Honda и Renault покинут «Формулу-1» в ближайшие два года

Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды Jordan, поделился своими прогнозами о переменах в «Формуле-1», которые грядут из-за последствий пандемии коронавируса.

«Я убеждён, что Mercedes, Honda и, возможно, Renault покинут «Формулу-1» в ближайшие два года. У руководства Mercedes не осталось выбора. Они уже всего достигли и всё выиграли. Так что они продадут команду. Возможно, Лоуренсу Строллу, который хочет привести к чемпионскому титулу своего сына и бренд Aston Martin. А с Racing Point это будет трудно сделать. Возможно, Mercedes будет более тесно сотрудничать с McLaren, как в прежние времена. Ferrari же мыслит иначе. «Формула-1» у них в крови, участие в чемпионате даже не обсуждается. Их угрозы уйти — просто упреждающие удары. В будущем Ferrari, Red Bull и, пожалуй, McLaren-Mercedes снова будут лидерами», — приводит слова Джордана F1-Insider.

Он отметил, что также ожидает серьёзных перестановок на рынке пилотов.

«Значение имеют Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. Я не очень хорошо знаю Феттеля, но мне кажется, у него нет выбора, кроме как завершить карьеру или уйти в McLaren. Его поезд в Ferrari давно ушёл. Льюис же перейдёт в Ferrari. Теперь только итальянцы могут позволить себе его зарплату, и они знают, что он того стоит. Ферстаппен останется в Red Bull и постарается победить Льюиса, но ему будет сложно», — добавил ирландец.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и во Франции были отменены.

Ранее сообщалось, что в McLaren не исключают, что от двух до четырёх команд «Формулы-1» могут сняться с чемпионата.