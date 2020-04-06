В McLaren не исключают, что от двух до четырёх команд «Формулы-1» могут сняться с чемпионата

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Исполнительный директор команды «Формулы-1» McLaren Зак Браун не исключил, что некоторые команды могут сняться с чемпионата из-за ситуации с пандемией коронавируса.
В McLaren не исключают, что от двух до четырёх команд «Формулы-1» могут сняться с чемпионата
  • Reuters

«Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры», — приводит слова Брауна BBC.

Он отметил, что последствия пандемии для экономики вряд ли будут располагать к активной спонсорской поддержке команд.

«Поэтому я полагаю, что «Формула-1» сейчас находится в очень хрупком положении», — добавил руководитель McLaren.

Начало сезона «Формулы-1» было отложено из-за всемирной пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии.

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