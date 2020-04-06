В McLaren не исключают, что от двух до четырёх команд «Формулы-1» могут сняться с чемпионата
- Reuters
«Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры», — приводит слова Брауна BBC.
Он отметил, что последствия пандемии для экономики вряд ли будут располагать к активной спонсорской поддержке команд.
«Поэтому я полагаю, что «Формула-1» сейчас находится в очень хрупком положении», — добавил руководитель McLaren.
Начало сезона «Формулы-1» было отложено из-за всемирной пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии.