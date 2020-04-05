Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии

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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказал мнение о возможном проведении сезона 2020 года в условиях пандемии коронавируса.
Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии
  • Reuters

«Я уже говорил, что нужно свернуть чемпионат и начать новый в следующем году. Я не понимаю, как провести нужное количество гонок для того, чтобы чемпионат состоялся: насколько я помню, их должно быть минимум восемь», — приводит слова Экклстоуна BBC.

Он отметил, что даже если руководству «Формулы-1» удастся договориться с промоутерами этапов и проводить гонки без зрителей, то нужно будет ещё урегулировать финансовые вопросы и согласовать всё с командами.

«Нужно убедиться, что все команды готовы участвовать. Не будет ничего хорошего, если подготовиться к гонке и потратить деньги, а команды скажут: «Мы говорили, что не можем подтвердить своё участие, сообщим позже». Но будет уже слишком поздно. Это сложная ситуация», — добавил экс-глава чемпионата.

Начало сезона «Формулы-1» было отложено из-за всемирной пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом.

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