Гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом

Пилот британской команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норррис кардинально сменил имидж ради сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Британский гонщик во время одного из своих стримов заявил, что расстанется с волосами, если соберёт более $10 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом в рамках акции Stream Aid 2020.

В итоге ему удалось собрать более $12 тыс., и уже на следующий день он провёл стрим, во время которого выполнил своё обещание.

THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR.



Everyone say hello to #BaldoNorris 😎 pic.twitter.com/MzG1zMa2F1 — #L4NDO (@TeamL4NDO) April 2, 2020

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо пожертвовал 300 тыс. масок ЮНИСЕФ.