Гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом

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Пилот британской команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норррис кардинально сменил имидж ради сбора средств на борьбу с коронавирусом.
Гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом
  • globallookpress.com

Британский гонщик во время одного из своих стримов заявил, что расстанется с волосами, если соберёт более $10 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом в рамках акции Stream Aid 2020.

В итоге ему удалось собрать более $12 тыс., и уже на следующий день он провёл стрим, во время которого выполнил своё обещание.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо пожертвовал 300 тыс. масок ЮНИСЕФ.

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