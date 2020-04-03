Гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом
- globallookpress.com
Британский гонщик во время одного из своих стримов заявил, что расстанется с волосами, если соберёт более $10 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом в рамках акции Stream Aid 2020.
В итоге ему удалось собрать более $12 тыс., и уже на следующий день он провёл стрим, во время которого выполнил своё обещание.
THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR.— #L4NDO (@TeamL4NDO) April 2, 2020
Everyone say hello to #BaldoNorris 😎 pic.twitter.com/MzG1zMa2F1
Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо пожертвовал 300 тыс. масок ЮНИСЕФ.