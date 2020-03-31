Экс-чемпион «Формулы-1» Алонсо пожертвовал 300 тысяч масок ЮНИСЕФ
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«Мы хотим поблагодарить нашего посла Фернандо Алонсо за его вклад, который поможет нам продолжить защищать тех, кто защищает нас. Спасибо, что всегда с нами!» — говорится в сообщении ЮНИСЕФ в Twitter.
По состоянию на данный момент в мире зафиксировано более 800 тыс. случаев заражения коронавирусом. Испания является одной из пяти стран, сильнее всего пострадавших от пандемии.
Ранее Черчесов признался, что вчера в первый раз за 56 лет надел маску.