Черчесов: вчера в первый раз за 56 лет надел маску
- Reuters
«Руки я и раньше часто мыл. А маску вчера надел в первый раз, надо было выйти. В первый раз за 56 лет надел. Но раз есть рекомендация, почему я ей должен пренебрегать? Естественно, тебя все видят, а личный пример — это метод воспитания», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.
За время пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения.
Ранее Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России.