Черчесов: вчера в первый раз за 56 лет надел маску

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что в возрасте 56 лет впервые надел медицинскую маску.
Черчесов: вчера в первый раз за 56 лет надел маску
  • Reuters

«Руки я и раньше часто мыл. А маску вчера надел в первый раз, надо было выйти. В первый раз за 56 лет надел. Но раз есть рекомендация, почему я ей должен пренебрегать? Естественно, тебя все видят, а личный пример — это метод воспитания», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

За время пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения.

Ранее Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России.

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