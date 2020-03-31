Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России
- @rostovfc
«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить: у него был большой перерыв в футболе, теперь задача — восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на эфир на официальном YouTube-канале сборной.
Он отметил, что сборная долгое время обходилась без Кокорина, на ближайший сбор он бы не стал его вызывать.
«Сейчас задача Кокорина — показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», — добавил специалист.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО и вернулись в профессиональный футбол.
Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу работает в удалённом режиме.