Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о перспективах форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева получить вызов в национальную команду.
Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России
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«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить: у него был большой перерыв в футболе, теперь задача — восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на эфир на официальном YouTube-канале сборной.

Он отметил, что сборная долгое время обходилась без Кокорина, на ближайший сбор он бы не стал его вызывать.

«Сейчас задача Кокорина — показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», — добавил специалист.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО и вернулись в профессиональный футбол.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу работает в удалённом режиме.

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