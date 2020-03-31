Черчесов заявил, что сборная России по футболу работает в удалённом режиме

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что национальная команда продолжает работать в удалённом режиме во время пандемии коронавируса.
Черчесов заявил, что сборная России по футболу работает в удалённом режиме
  • РИА Новости

«На удалёнке работаем, когда надо — встречаемся. Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что мы скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо её принять и максимально выполнять необходимые требования», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на эфир на официальном канале сборной на YouTube.

Все международные футбольные матчи, как и большинство других спортивных соревнований в мире, были перенесены или приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Черчесов заявил, что на него не оказывалось давление по поводу Кокорина.

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