Черчесов заявил, что на него не оказывалось давление по поводу Кокорина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не получал звонков от высокопоставленных лиц с требованием игнорировать форварда «Сочи» Александра Кокорина.

«С руководством мы всегда обсуждаем и решаем большое количество различных организационных вопросов. Но за то время, что я возглавляю национальную команду, ни разу вопросы подобного характера с чьей-либо стороны не поднимались. Ни по одному футболисту. Не представляю, что такая постановка вопроса возможна», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы, во время которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Ранее Черчесов ответил, запасается ли он продуктами из-за мировой пандемии коронавируса.