Черчесов заявил, что на него не оказывалось давление по поводу Кокорина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не получал звонков от высокопоставленных лиц с требованием игнорировать форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Черчесов заявил, что на него не оказывалось давление по поводу Кокорина
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

«С руководством мы всегда обсуждаем и решаем большое количество различных организационных вопросов. Но за то время, что я возглавляю национальную команду, ни разу вопросы подобного характера с чьей-либо стороны не поднимались. Ни по одному футболисту. Не представляю, что такая постановка вопроса возможна», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы, во время которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Ранее Черчесов ответил, запасается ли он продуктами из-за мировой пандемии коронавируса.

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