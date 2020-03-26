Черчесов ответил, запасается ли он продуктами из-за мировой пандемии коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как реагирует на мировую пандемию коронавируса.

«Гречку и макароны не закупаю. У нас всего достаточно, проблемы из этого мы не делаем, в панику не впадаем. Маску на улице не надеваю. У каждого свой порог восприятия происходящего вокруг — болезней, критики. Руки я всегда мыл, душ принимал постоянно. В этом плане ничего для меня не поменялось. Другое дело, что существуют передачи, где учат, как правильно мыть руки. Если бы пандемии не было — не узнал бы в 56 лет, как надо это делать. Так что нужно и в таких вещах искать какой-то позитив!» — заявил Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мировая пандемия коронавируса в настоящее время охватила порядка 200 стран мира. Зафиксировано более 400 тыс. случаев заболевания, более 21 тыс. — с летальным исходом.

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