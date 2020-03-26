Черчесов: мне не кажется, что переход на схему «весна — осень» пойдёт российскому футболу в плюс

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что чемпионату страны нет смысла возвращаться к системе «весна —осень».
Черчесов: мне не кажется, что переход на схему «весна — осень» пойдёт российскому футболу в плюс
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мне не кажется, что обратный переход на «весну — осень» пойдет российскому футболу в плюс. Как, впрочем, и в минус. По крайней мере, для сборной это ничего не меняет. Для уровня чемпионата — тоже. Потому что сроки всё равно будут те же. Остальное — не самые принципиальные детали», — цитирует Черчесова «Спорт-Экпресс».

В настоящее время РПЛ играет по формату «осень — весна».

Ранее Черчесов заявил, что ни разу не пересматривал матчи ЧМ-2018.

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