Черчесов: мне не кажется, что переход на схему «весна — осень» пойдёт российскому футболу в плюс
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«Мне не кажется, что обратный переход на «весну — осень» пойдет российскому футболу в плюс. Как, впрочем, и в минус. По крайней мере, для сборной это ничего не меняет. Для уровня чемпионата — тоже. Потому что сроки всё равно будут те же. Остальное — не самые принципиальные детали», — цитирует Черчесова «Спорт-Экпресс».
В настоящее время РПЛ играет по формату «осень — весна».
Ранее Черчесов заявил, что ни разу не пересматривал матчи ЧМ-2018.