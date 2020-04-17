Безумие в Шанхае: как Квят попал на подиум в гонке «Формулы-1» с рекордным числом обгонов

17 апреля 2016 года в Шанхае состоялся Гран-при Китая, в котором был обновлён рекорд по числу обгонов в истории «Формулы-1». Пилоты опережали друг друга по ходу дистанции 128 раз и при этом в полном составе добрались до финиша. Победителем того заезда стал будущий чемпион Нико Росберг, вторым к финишу приехал Себастьян Феттель, а третье место в одной из своих последних гонок за Red Bull занял Даниил Квят. RT вспоминает подробности того уикенда.

До Гран-при Китая 2016 года гонкой с самым большим количеством обгонов был Гран-при Бразилии, прошедший в 2012 году. Тот уикенд изобиловал имевшими огромное значения для «Формулы-1» событиями — последний заезд Михаэля Шумахера, последняя победа Дженсона Баттона, борьба Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо за титул на заключительных кругах, выигранная в итоге немецким пилотом. Всё это было сдобрено усиливавшимся от старта до финиша дождём, который привёл к тому, что в гонке было зафиксировано целых 112 обгонов за 71 круг.

В наступившую затем эпоху турбодвигателей и всё более ужесточавшихся правил безопасности казалось, что этот рекорд так и останется вечным — статистика обгонов стала неуклонно падать, и даже дождевые гонки порой не спасали ситуацию. Любители «Формулы-1» стали реже становиться свидетелями заездов с невероятными развязками и обгонами на последних кругах, так как обычно ко второй половине дистанции уже все места распределялись окончательно.

Также по теме Чёрный день «Формулы-1»: 25 лет назад в аварии погиб трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна 1 мая 1994 года история автогонок разделилась на «до» и «после». В этот день во время Гран-при Сан-Марино погиб бразильский пилот...

Но перед Гран-при Китая в 2016 году сошлись сразу несколько факторов, которые позволили надеяться на невероятное окончание гоночного уикенда. Во-первых, руководство «Формулы-1» вернуло привычный формат квалификации. После неудачного эксперимента с заездами на выбывание пилоты по-настоящему приободрились и были готовы сражаться не только в субботу, но и в воскресенье.

Во-вторых, стало очевидно, что Нико Росберг всерьёз нацелился на то, чтобы отнять титул у напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Немец начал сезон с двух побед, а с учётом прошлого сезона у него уже было пять выигранных гонок подряд. К счастью для него, в Шанхай Хэмилтон приехал с новой коробкой передач, за которую полагался штраф в пять мест на стартовой решётке. Большие шансы на то, что Росберг победит, увеличивали вероятность и того, что Хэмилтон будет ещё больше стараться справиться с давлением со стороны Red Bull и Ferrari.

Наконец, существовала вероятность того, что в проведение уикенда вмешается дождь. И хотя прогноз не оправдался ни в субботу, ни в воскресенье, квалификация ещё сильнее закрутила интригу гонки. Сразу после выезда из боксов Хэмилтон пожаловался на потерю мощности. У действующего чемпиона отказала система рекуперации, и ему пришлось отправиться на питлейн — всем аутсайдерам следовало готовиться к угрожающему виду Mercedes в зеркале заднего вида.

Впрочем, главным итогом квалификации стоило расценивать другое событие — на первый ряд стартовой решётки к Росбергу поднялся не пилот Ferrari, а Даниэль Риккардо. Гонщик Red Bull оставил позади не только напарника Даниила Квята, ставшего в итоге шестым, но и более быстрые красные машины Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. В общем, всё, что было нужно, чтобы гонка была интересной даже без дождя, было сделано. Оставалось только воплотить придуманной автогоночным роком сценарий в жизнь.

Едва погасли огни светофора, как Риккардо обогнал будущего чемпиона мира Росберга. Хороший разгон был и у Квята, и у него появилась возможность атаковать обе Ferrari. Россиянин сделал это в повороте, который Феттель проходил по центральной траектории, а Райкконен из-за потери прижимной силы — по внешней. Когда финн захотел вернуться, напарнику было некуда деваться из-за пилота Red Bull. Два пилота Ferrari столкнулись друг с другом, а Квят, для которого именно в тот момент начался затяжной конфликт с Феттелем, вышел сухим из воды и поднялся на третье место.

Столкновение красных болидов сразу после старта имело последствие не только для них, но и для Хэмилтона — из-за обломка он столкнулся с Фелипе Насром из Sauber и сразу же поехал чинить болид. Пал жертвой аварии и Риккардо, которому пришлось распрощаться с лидерством из-за лопнувшей шины. Только после этого на трассу выехал автомобиль безопасности, и её можно было расчистить. Пит-стопы ещё раз перетасовали пелотон, и когда гонка возобновилась, на своём месте был разве что лидирующий Росберг.

Также по теме Легенда автоспорта: умер трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда В Вене в возрасте 70 лет скончался трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Ники Лауда. Пилот стал легендой ещё при...

Фавориты сразу принялись отыгрываться. Квят совершил четыре обгона, Райкконен оставил позади шестерых пилотов, Риккардо обошёл семерых соперников, Хэмилтон прорвался на десять позиций вверх, а Феттель и вовсе оказался самым неудержимым — за пять кругов он обогнал 11 гонщиков, при этом до подиума ещё было довольно далеко. Квят же шёл третьим, уступая только Росбергу и Фелипе Массе, но пилот Williams сопротивлялся не долго и постепенно начал откатываться вглубь пелотона.

Квят и Феттель синхронно начали новую серию пит-стопов, и россиянин вышел победителем в этом стратегическом сражении, вернувшись на трассу впереди немца. Ещё несколько кругов они планомерно сдвигали с пути более медленнее машины, а о собственном соперничестве не задумывались. Всё изменилось после очередного захода в боксы за 20 кругов до финиша. Квят получил более жёсткие шины, нежели Феттель, и был вынужден уступить своё второе место.

Первая тройка так и доехала до финиша без изменений, а за её спинами тем временем разразилась драма с участием Хэмилтона. Пилот Mercedes был в отличной форме, но его болид быстро изнашивал резину из-за проблем, возникших в начале гонки. Сумев однажды подняться на пятое место, он пропустил вперёд Риккардо и Райкконена. Будущий напарник Хэмилтона Валттери Боттас на Williams заканчивал гонку с потерявшим мощность двигателем, и это привело к ещё нескольким обгонам на последних кругах.

FINAL LAP CHART



Pit stops: 66

Finishers: 22

Drama: Off the scale#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/GyeHj1Krhv — Formula 1 (@F1) April 17, 2016

Росберг отпраздновал шестую подряд победу, а через две недели ему предстояло выиграть ещё и Гран-при России, что станет повторением рекорда Феттеля, Шумахера и Альберто Аскари. Квят остался на третьем месте и второй раз в карьере поднялся на подиум. После чего в паддоке спровоцировал явно не отошедшего от эпизода на старте немца на эмоциональный разговор.

Квят: Что случилось на старте?

Феттель: Ты спрашиваешь, что случилось на старте? Если бы я не сместился влево, ты бы врезался в меня и мы бы сошли все втроём.

Квят: Ну, я…

Феттель: Никаких «ну, я»! Ты ворвался, как торпеда.

Квят: Что ж, это гонки.

Феттель: Гонки, но если бы я двигался по той же траектории, то мы бы столкнулись.

Квят: Значит, не двигайся.

Феттель: Да, но слева была ещё машина.

Квят: Как будто я мог видеть все три машины. Два глаза — две машины.

Феттель: Ты врежешься, если будешь так продолжать.

Квят: Но мы не столкнулись.

Феттель: Ты не столкнулся.

Спустя две недели «пророчество» Феттеля сбылось. Квят вновь столкнулся с ним на старте Гран-при Сочи, что вынудило боссов Red Bull незамедлительно отправить россиянина на понижение в Toro Rosso, а затем и вовсе отправить в годовой «отпуск».

Всего, согласно официальной статистике «Формулы-1», на Гран-при Китая было зафиксировано 128 обгонов. Не в последнюю очередь это было обусловлено тем, что ни один пилот не сошёл с дистанции, что происходит в «королевских гонках» довольно редко.