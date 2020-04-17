Безумие в Шанхае: как Квят попал на подиум в гонке «Формулы-1» с рекордным числом обгонов
- Reuters
- © Aly Song
До Гран-при Китая 2016 года гонкой с самым большим количеством обгонов был Гран-при Бразилии, прошедший в 2012 году. Тот уикенд изобиловал имевшими огромное значения для «Формулы-1» событиями — последний заезд Михаэля Шумахера, последняя победа Дженсона Баттона, борьба Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо за титул на заключительных кругах, выигранная в итоге немецким пилотом. Всё это было сдобрено усиливавшимся от старта до финиша дождём, который привёл к тому, что в гонке было зафиксировано целых 112 обгонов за 71 круг.
В наступившую затем эпоху турбодвигателей и всё более ужесточавшихся правил безопасности казалось, что этот рекорд так и останется вечным — статистика обгонов стала неуклонно падать, и даже дождевые гонки порой не спасали ситуацию. Любители «Формулы-1» стали реже становиться свидетелями заездов с невероятными развязками и обгонами на последних кругах, так как обычно ко второй половине дистанции уже все места распределялись окончательно.
Но перед Гран-при Китая в 2016 году сошлись сразу несколько факторов, которые позволили надеяться на невероятное окончание гоночного уикенда. Во-первых, руководство «Формулы-1» вернуло привычный формат квалификации. После неудачного эксперимента с заездами на выбывание пилоты по-настоящему приободрились и были готовы сражаться не только в субботу, но и в воскресенье.
Во-вторых, стало очевидно, что Нико Росберг всерьёз нацелился на то, чтобы отнять титул у напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Немец начал сезон с двух побед, а с учётом прошлого сезона у него уже было пять выигранных гонок подряд. К счастью для него, в Шанхай Хэмилтон приехал с новой коробкой передач, за которую полагался штраф в пять мест на стартовой решётке. Большие шансы на то, что Росберг победит, увеличивали вероятность и того, что Хэмилтон будет ещё больше стараться справиться с давлением со стороны Red Bull и Ferrari.
Наконец, существовала вероятность того, что в проведение уикенда вмешается дождь. И хотя прогноз не оправдался ни в субботу, ни в воскресенье, квалификация ещё сильнее закрутила интригу гонки. Сразу после выезда из боксов Хэмилтон пожаловался на потерю мощности. У действующего чемпиона отказала система рекуперации, и ему пришлось отправиться на питлейн — всем аутсайдерам следовало готовиться к угрожающему виду Mercedes в зеркале заднего вида.
Впрочем, главным итогом квалификации стоило расценивать другое событие — на первый ряд стартовой решётки к Росбергу поднялся не пилот Ferrari, а Даниэль Риккардо. Гонщик Red Bull оставил позади не только напарника Даниила Квята, ставшего в итоге шестым, но и более быстрые красные машины Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. В общем, всё, что было нужно, чтобы гонка была интересной даже без дождя, было сделано. Оставалось только воплотить придуманной автогоночным роком сценарий в жизнь.
Едва погасли огни светофора, как Риккардо обогнал будущего чемпиона мира Росберга. Хороший разгон был и у Квята, и у него появилась возможность атаковать обе Ferrari. Россиянин сделал это в повороте, который Феттель проходил по центральной траектории, а Райкконен из-за потери прижимной силы — по внешней. Когда финн захотел вернуться, напарнику было некуда деваться из-за пилота Red Bull. Два пилота Ferrari столкнулись друг с другом, а Квят, для которого именно в тот момент начался затяжной конфликт с Феттелем, вышел сухим из воды и поднялся на третье место.
Столкновение красных болидов сразу после старта имело последствие не только для них, но и для Хэмилтона — из-за обломка он столкнулся с Фелипе Насром из Sauber и сразу же поехал чинить болид. Пал жертвой аварии и Риккардо, которому пришлось распрощаться с лидерством из-за лопнувшей шины. Только после этого на трассу выехал автомобиль безопасности, и её можно было расчистить. Пит-стопы ещё раз перетасовали пелотон, и когда гонка возобновилась, на своём месте был разве что лидирующий Росберг.
Фавориты сразу принялись отыгрываться. Квят совершил четыре обгона, Райкконен оставил позади шестерых пилотов, Риккардо обошёл семерых соперников, Хэмилтон прорвался на десять позиций вверх, а Феттель и вовсе оказался самым неудержимым — за пять кругов он обогнал 11 гонщиков, при этом до подиума ещё было довольно далеко. Квят же шёл третьим, уступая только Росбергу и Фелипе Массе, но пилот Williams сопротивлялся не долго и постепенно начал откатываться вглубь пелотона.
Квят и Феттель синхронно начали новую серию пит-стопов, и россиянин вышел победителем в этом стратегическом сражении, вернувшись на трассу впереди немца. Ещё несколько кругов они планомерно сдвигали с пути более медленнее машины, а о собственном соперничестве не задумывались. Всё изменилось после очередного захода в боксы за 20 кругов до финиша. Квят получил более жёсткие шины, нежели Феттель, и был вынужден уступить своё второе место.
Первая тройка так и доехала до финиша без изменений, а за её спинами тем временем разразилась драма с участием Хэмилтона. Пилот Mercedes был в отличной форме, но его болид быстро изнашивал резину из-за проблем, возникших в начале гонки. Сумев однажды подняться на пятое место, он пропустил вперёд Риккардо и Райкконена. Будущий напарник Хэмилтона Валттери Боттас на Williams заканчивал гонку с потерявшим мощность двигателем, и это привело к ещё нескольким обгонам на последних кругах.
FINAL LAP CHART— Formula 1 (@F1) April 17, 2016
Pit stops: 66
Finishers: 22
Drama: Off the scale#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/GyeHj1Krhv
Росберг отпраздновал шестую подряд победу, а через две недели ему предстояло выиграть ещё и Гран-при России, что станет повторением рекорда Феттеля, Шумахера и Альберто Аскари. Квят остался на третьем месте и второй раз в карьере поднялся на подиум. После чего в паддоке спровоцировал явно не отошедшего от эпизода на старте немца на эмоциональный разговор.
Квят: Что случилось на старте?
Феттель: Ты спрашиваешь, что случилось на старте? Если бы я не сместился влево, ты бы врезался в меня и мы бы сошли все втроём.
Квят: Ну, я…
Феттель: Никаких «ну, я»! Ты ворвался, как торпеда.
Квят: Что ж, это гонки.
Феттель: Гонки, но если бы я двигался по той же траектории, то мы бы столкнулись.
Квят: Значит, не двигайся.
Феттель: Да, но слева была ещё машина.
Квят: Как будто я мог видеть все три машины. Два глаза — две машины.
Феттель: Ты врежешься, если будешь так продолжать.
Квят: Но мы не столкнулись.
Феттель: Ты не столкнулся.
Спустя две недели «пророчество» Феттеля сбылось. Квят вновь столкнулся с ним на старте Гран-при Сочи, что вынудило боссов Red Bull незамедлительно отправить россиянина на понижение в Toro Rosso, а затем и вовсе отправить в годовой «отпуск».
Всего, согласно официальной статистике «Формулы-1», на Гран-при Китая было зафиксировано 128 обгонов. Не в последнюю очередь это было обусловлено тем, что ни один пилот не сошёл с дистанции, что происходит в «королевских гонках» довольно редко.
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