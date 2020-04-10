Команда «Формулы-1» заложила свою базу, землю и исторические болиды
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По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, которые приводит Motorsport, такая мера позволит коллективу обеспечить себя «ресурсами, необходимыми для движения вперёд».
Отмечается, что данный шаг был предпринят задолго до пандемии коронавируса и не связан с необходимостью компенсации финансового ущерба от неё.
Команда Williams была основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Wlliams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.
Ранее Росс Браун высказал мнение, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса.