Команда «Формулы-1» заложила свою базу, землю и исторические болиды

Одна из старейших команд «Формулы-1» — Williams — взяла кредиты для оптимизации финансового состояния, заложив базу со всем имеющимся на ней оборудованием, землю, на которой она расположена, а также коллекцию из более чем 100 исторических болидов.

По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, которые приводит Motorsport, такая мера позволит коллективу обеспечить себя «ресурсами, необходимыми для движения вперёд».

Отмечается, что данный шаг был предпринят задолго до пандемии коронавируса и не связан с необходимостью компенсации финансового ущерба от неё.

Команда Williams была основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Wlliams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее Росс Браун высказал мнение, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса.