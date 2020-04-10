Команда «Формулы-1» заложила свою базу, землю и исторические болиды

Короткая ссылка
Одна из старейших команд «Формулы-1» — Williams — взяла кредиты для оптимизации финансового состояния, заложив базу со всем имеющимся на ней оборудованием, землю, на которой она расположена, а также коллекцию из более чем 100 исторических болидов.
Команда «Формулы-1» заложила свою базу, землю и исторические болиды
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, которые приводит Motorsport, такая мера позволит коллективу обеспечить себя «ресурсами, необходимыми для движения вперёд».

Отмечается, что данный шаг был предпринят задолго до пандемии коронавируса и не связан с необходимостью компенсации финансового ущерба от неё.

Команда Williams была основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Wlliams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее Росс Браун высказал мнение, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить