Браун считает, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса

Короткая ссылка
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун высказал мнение о ситуации с проведением чемпионата, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Браун считает, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса
  • Reuters

«Если начать сезон в июле, мы сможем провести 18—19 гонок. График будет плотным: три уик-энда подряд гонки — потом одни свободные выходные, потом снова три этапа подряд и один свободный уик-энд. Что касается восьми гонок, которые нам необходимы, чтобы не потерять статус чемпионата мира, то их мы можем организовать, даже если начнём в октябре. Так что, если вам очень нужен момент, после которого вы сможете окончательно похоронить чемпионат этого года, то это октябрь», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Уже восемь этапов нынешнего сезона были перенесёны из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что пилоты Haas обратились к руководству команды с предложением сократить им зарплату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить