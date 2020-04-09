Браун считает, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун высказал мнение о ситуации с проведением чемпионата, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Если начать сезон в июле, мы сможем провести 18—19 гонок. График будет плотным: три уик-энда подряд гонки — потом одни свободные выходные, потом снова три этапа подряд и один свободный уик-энд. Что касается восьми гонок, которые нам необходимы, чтобы не потерять статус чемпионата мира, то их мы можем организовать, даже если начнём в октябре. Так что, если вам очень нужен момент, после которого вы сможете окончательно похоронить чемпионат этого года, то это октябрь», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Уже восемь этапов нынешнего сезона были перенесёны из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что пилоты Haas обратились к руководству команды с предложением сократить им зарплату.