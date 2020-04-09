Пилоты команды «Формулы-1» Haas обратились к руководству с предложением сократить им зарплату

Пилоты Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен добровольно предложили сократить себе заработную плату из-за экономических проблем команды, связанных с пандемией коронавируса.

«Мы не сможем запустить производственные мощности на протяжении трёх месяцев, пока у нас не будет дохода. У крупных автопроизводителей ситуация попроще. Наши пилоты Кевин Магнуссен и Ромен Грожан сами предложили свою помощь, сказали: «Если от нас понадобится что-то, дайте знать». Речь о сокращении их зарплат. Гонщики прекрасно осознают ситуацию, в которой мы оказались. Я рад, что пилоты сами заговорили об этом», — приводит GrandPX.news слова руководителя команды Гюнтера Штайнера.

Ранее Квят рассказал о своей цели в «Формуле-1».