Квят рассказал о своей цели в «Формуле-1»

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Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят признался, что надеется однажды выиграть чемпионат «Формулы-1»
Квят рассказал о своей цели в «Формуле-1»
  • Reuters

«У меня уже есть несколько подиумов в «Формуле-1», но я хочу добиться первой победы, а затем надеюсь выиграть чемпионат. Для этого надо сохранять терпение и напряжённо работать. Надеюсь, однажды у меня получится. Разумеется, ждать успеха непросто, но я терпелив», — цитирует Квята F1News.

В прошлом сезоне российский гонщик закончил чемпионат на 13-м месте, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион «Формулы-1» Вильнёв не считает возможным проведение полноценного сезона-2020.

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