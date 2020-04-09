Квят рассказал о своей цели в «Формуле-1»
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«У меня уже есть несколько подиумов в «Формуле-1», но я хочу добиться первой победы, а затем надеюсь выиграть чемпионат. Для этого надо сохранять терпение и напряжённо работать. Надеюсь, однажды у меня получится. Разумеется, ждать успеха непросто, но я терпелив», — цитирует Квята F1News.
В прошлом сезоне российский гонщик закончил чемпионат на 13-м месте, набрав 37 очков.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион «Формулы-1» Вильнёв не считает возможным проведение полноценного сезона-2020.