Экс-чемпион «Формулы-1» Вильнёв не считает возможным проведение полноценного сезона-2020
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- globallookpress.com
«Будущее многих команд сейчас в опасности. Надо думать, искать пути для выживания. Не понимаю, почему многие верят, что проведение полноценного чемпионата до сих пор возможно. Я слышал, что есть предложения продлить сезон до января 2021 года. И это при условии, что команды находятся на грани риска. Возможно, кому-то придётся искать новые пути для существования. Виртуальные «Гран-при»? Это не спорт, а лишь видеоигры», — цитирует SpeedWeek слова Вильнёва.
Сезон-2020 в «Формуле-1» не стартовал по причине мировой пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что гран-при «Формулы-1» в Канаде перенесён из-за коронавируса.