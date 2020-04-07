Гран-при «Формулы-1» в Канаде перенесён из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Канады приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов этапа.

Гран-при Канады должен был пройти с 12 по 14 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале, расположенном на искуственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия.

Таким образом, это уже восьмой этап нынешнего сезона, который был перенесён из-за пандемии. До этого было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии.