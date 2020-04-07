Гран-при «Формулы-1» в Канаде перенесён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Организаторы Гран-при Канады приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Гран-при «Формулы-1» в Канаде перенесён из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организаторов этапа.

Гран-при Канады должен был пройти с 12 по 14 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале, расположенном на искуственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия.

Таким образом, это уже восьмой этап нынешнего сезона, который был перенесён из-за пандемии. До этого было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун высказался о возможном старте сезона «Формулы-1» в условиях пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить