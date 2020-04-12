Легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет

Бывший гонщик «Формулы-1» британец Стирлинг Мосс скончался на 91-м году жизни.

Об этом сообщает Motorsport.

Мосс выступал в «Формуле-1» с 1951 по 1961 год за команды Mercedes-Benz, Maserati, Vanwall, Rob Walker Cooper, Lotus, HWM. В его активе участие в 67 Гран-при, в 16 из которых он одержал победу. В общей сложности он поднимался на подиум 24 раза, четырежды становился вице-чемпионом и ещё три раза занимал третье место по итогам сезона.

Несмотря на то что ему так и не удалось выиграть титул, Стирлинг Мосс считается одним из лучших гонщиков в истории «Формулы-1».

В его активе также победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» заложила свою базу, землю и исторические болиды.