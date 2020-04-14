Экс-президент FIA считает, что стоит полностью отменить сезон «Формулы-1» 2020 года

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли высказал мнение о необходимости полной отмены сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Если ждать и смотреть, что будет дальше, существует риск ухудшить ситуацию. И при этом нет никакой уверенности, что от этого получится что-то выиграть. Нет уверенности в том, что гонки возобновятся в июле, и вероятность их отмены лишь возрастает. Нужно действовать сейчас. Есть возможность изменить структуру и реорганизовать «Формулу-1». Таким образом, можно будет заложить более прочную финансовую основу», — приводит слова Мосли Pitpass.

Уже восемь этапов нынешнего сезона были перенесёны из-за пандемии — в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее Росс Браун высказал мнение, что «Формула-1» сможет провести 18—19 гонок, несмотря на пандемию коронавируса.