«Единственное, чем я хочу заниматься»: 45 лет назад в первый и последний раз гонщица сумела заработать очки «Формулы-1»

27 апреля 1975 года итальянская гонщица Лелла Ломбарди заняла шестое место в Гран-при Испании этапа «Формулы-1», стартовав с 24-й позиции. Она получила 0,5 балла в зачёт чемпионата мира, став первой и единственной женщиной, которой удалось заработать очки. Ломбарди участвовала и в других престижных кольцевых гонках, таких как «24 часа Ле-Мана» и NASCAR.

45 лет назад в мире автогонок произошло уникальное событие — итальянка Лелла Ломбарди заняла шестое место на этапе Гран-при Испании и стала первой женщиной, которой удалось набрать очки в общем зачёте «Формулы-1». До сих пор её достижение никому не удалось превзойти и даже повторить.

«Я люблю гонки, и это единственное, чем я хочу заниматься. Не сказать, что я вижу разницу между мужчинами и женщинами с этой точки зрения. Мне нравится чувство, когда первой проезжаешь мимо клетчатого флага. Но я не против делить его со своими коллегами-мужчинами», — говорила сама Ломбарди.

Мария Грация Ломбарди, более известная под детским именем Лелла, родилась 26 марта 1941 года в семье мясника в небольшой коммуне Фругароло, расположенной в области Пьемонт. О детстве и юности будущей гонщицы известно немного, поэтому её попадание в автоспорт окружено легендами.

По одной из версий, её родители не умели управлять автомобилем, поэтому ей пришлось сесть за руль грузовика для доставки продукции из семейной мясной лавки. Так вождение переросло для девушки в занятие всей жизни.

Другая история гласит, что в детстве Лелла увлекалась гандболом и выступала за местную команду на позиции защитника. В одном из матчей она получила травму, и отвезти её в больницу вызвалась некая девушка на Alfa Romeo. Спортсменку настолько впечатлила её манера вождения, то, как она лавировала по улицам города на большой скорости, что она решила непременно научиться водить автомобиль.

В 24 года Ломбарди на накопленные деньги купила подержанный Fiat. В автоспорт же её привёл знакомый гонщик, у которого она работала помощницей. Сначала она выступала в роли штурмана, когда он участвовал в ралли, а затем и сама села за руль.

С этого момента её карьера начала стремительно развиваться. Лелла стала принимать участие в местных кольцевых гонках, и в 1968 году впервые вышла на старт итальянской «Формулы-3», где заняла второе место по итогам сезона. В 1973-м спортсменка выиграла Formula Ford Mexico, после чего её заметили представители компании Shell и предложили спонсорство. В 1974 году она выступила в более престижной «Формуле-5000».

Ломбарди с наградами

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© Mondadori Portfolio

С подачи прессы и болельщиков Ломбарди стали называть Туринской Тигрицей. Однако это грозное прозвище едва ли сочеталось с её характером. Несмотря на успехи в автоспорте, она оставалась скромной и даже несколько замкнутой. При этом итальянка впечатляла не только своими водительскими способностями, но и техническими знаниями и чувством автомобиля.

«Она была обаятельной, но в то же время упрямой и независимой девушкой, а также чрезвычайно аккуратным водителем. Однажды я ехала с ней из Снеттертона в Норвидж. Всю дорогу мы не разгонялись быстрее 50 км/ч. Ехали мучительно долго! Люди смотрели на нас и сигналили. А ей было всё равно», — вспоминала промоутер Анджела Вебб.

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Дебют Леллы в «Формуле-1» состоялся в 1974 году. Стоит отметить, что в те времена появление женщины в королевских гонках было хоть и необычным, но не беспрецедентным событием. Первопроходцем за 16 лет до этого стала другая итальянка, Мария-Тереза де Филиппис. Её лучшим результатом было десятое место в Гран-при Бельгии. В остальных гонках она либо не доезжала до финиша, либо не проходила квалификацию.

Ломбарди тоже начала свой путь в «Формуле-1» неудачно. Выступая за рулём Brabham, она не смогла квалифицироваться на Гран-при Великобритании. В следующем сезоне гонщица присоединилась к March и Витторио Брамбилле благодаря спонсорской помощи известного филантропа Витторио Занона. 1 марта 1975 года она приняла участие в своём первом заезде в ЮАР. Из 78 кругов ей удалось завершить лишь 23, после чего у болида начались проблемы с топливной системой.

Спустя почти два месяца Туринская Тигрица квалифицировалась на Гран-при Испании, проходившем в те годы на трассе Монжуик-парк в Барселоне.

Ломбарди стартовала в гонке 24-й, далеко позади занявшего поул-позицию Ники Лауды. Однако лидер выбыл в самом начале заезда из-за аварии (в тот день их было очень много). В итоге из 25 участников на момент остановки на трассе оставались лишь восемь. Лелла заняла шестое место, отстав от Масса на два круга. Позади неё остались британцы Тони Брайз и Джон Уотсон.

В связи с тем, что пилоты не успели проехать три четверти дистанции, все их призовые очки были поделены на два. Таким образом, Лелла получила 0,5 балла и стала первой женщиной, заработавшей очки в зачёт чемпионата мира.

Болид Ломбарди на Гран-при Испании в 1975 году

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© Bernard Cahier

Однако на последующих этапах ей не удалось повторить свой успех, хотя она была близка к нему в августе того же года на этапе в Германии. Тогда итальянка заняла седьмое место, стартовав при этом с 29-й позиции, но не заработала очков в общий зачёт. По итогам сезона, в котором победу одержал Лауда, она стала 21-й.

В следующем году после первой же гонки Ломбарди перешла в RAM Racing, однако очков заработать ей так и не удалось. Высшей позицией для итальянки стала 12-я строчка в австрийском Гран-при. Интересно, что тогда же единственный раз в истории «Формулы-1» в одном сезоне были официально зарегистрированы сразу две женщины — британка Дивина Галиса тоже принимала участие в квалификации домашнего для неё этапа.

После сезона-1976 Ломбарди покинула королевские гонки и попробовала себя на других классах автомобилей. В её активе были участие в престижнейших «24 часа Ле-Мана», NASCAR, DTM и ряде других соревнований.

В середине 1980-х у спортсменки начались проблемы со здоровьем — беспокоили боли в груди. Она вынуждена была завершить карьеру в 1988 году. Однако она не оставила мир автогонок и основала собственную гоночную команду Lombardi Autosport. Близкие рассказывали, что она до последних дней переживала за судьбу своего детища и просила их поддерживать эту команду после её смерти.

Ломбарди умерла 3 марта 1992 года в Милане от рака груди.

У Туринской Тигрицы было не слишком много преемниц в «Формуле-1». В 1980 году Дезире Уилсон не смогла отобраться на Гран-при Великобритании, а Джованна Амати трижды участвовала в квалификациях в сезоне-1992, но безрезультатно.

Однако список тестовых пилотов — женщин гораздо длиннее. Например, многие болельщики до сих пор помнят испанку Марию де Вильоту из российско-британской команды Marussia F1 Team, в 2013 году скончавшуюся от последствий аварии на аэродроме в Даксфорде. А тест-пилоту Williams Сьюзи Вольфф в 2014 году удалось принять участие в тренировочных заездах в рамках Гран-при Великобритании и Германии.