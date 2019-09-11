Лечится в Париже и находится в сознании: что известно о состоянии Михаэля Шумахера
- Reuters
Михаэль Шумахер находится в сознании. Об этом сообщает Le Parisien.
Парижские репортёры утверждают, что о состоянии титулованного гонщика им сообщили сотрудники парижской клиники имени Жоржа Помпиду, где, по сообщениям газеты, уже несколько дней находится легендарный в прошлом гонщик.
Имён сотрудников медицинского учреждения, рассказавших об этом, журналисты не называют. Они лишь ссылаются на подслушанные диалоги между медсёстрами и практикантами, которые между собой активно обсуждали состояние здоровья известного пациента в одной из палат учреждения.
«Да, у меня и лечится. И точно говорю, что он в сознании», — приводит Le Parisien слова одной из сотрудниц больницы.
Репортёры дежурят у приёмного покоя клиники практически круглосуточно, однако никаких фотографий или видеокадров, которых несколько лет ждут поклонники Шумахера, в сети до сих пор не появилось.
Единственным подтверждением возможного присутствия Шумахера в клинике стал визит президента FIA и бывшего менеджера немецкого пилота Жана Тодта. Он пробыл в здании около 40 минут и покинул его, сохранив молчание.
От комментариев отказывается и сын семикратного чемпиона мира Мик, который по трагическому стечению обстоятельств в эти дни также находился в Париже на похоронах гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.
«Миллионы людей хотят знать, что с ним»
Какое именно лечение будет получать Шумахер в Париже, неизвестно. Однако французские СМИ утверждают, что рабочую группу возглавил известный профессор, хирург-кардиолог Филипп Менаше. Специалист прославился в медицинских кругах тем, что активно занимается изучением и внедрением новаторских методов лечения с использованием стволовых клеток.
Так, в 2000 году Менаше одним из первых предложил трансплантировать мышечные клетки в сердце, а позже сосредоточился на разработке и создании инновационных коктейлей, которые позволят пациентам получать стволовые клетки не путём сложнейших хирургических операций, а через специальные инъекции.
При этом сообщается, что год назад Шумахер уже дважды посещал данную клинику, однако третий визит из-за плохого самочувствия гонщика пришлось перенести с июля 2018 года на сентябрь 2019-го.
На этот раз Шумахер был доставлен в парижскую клинику в ночь с воскресенья на понедельник. Столь необычное время для плановой госпитализации было выбрано неслучайно — супруга Шумахера Коррин уже несколько лет ограждает мужа от внимания СМИ и скрывает его от посторонних глаз. Такое поведение семьи травмированной легенды мирового спорта уже вызвало возмущение среди коллег и друзей Шумахера.
В частности, бывший генеральный директор Mercedes Ник Фрай подверг критике поведение семьи гонщика и призвал прекратить делать тайну из его состояния.
«Миллионы людей по всему миру искренне переживают и хотят знать, что с ним. Его семья оборудовала в доме специальное помещение, где за его состоянием круглосуточно следят профессионалы. Уверен, за последние несколько лет были разработаны и опробованы новые методики и процедуры, которые могут помочь и другим. Было бы здорово, если бы его семья поделилась, как они справляются с подобной трагедией. Многие в мире находятся в похожей ситуации. Возможно, им бы помог рассказ людей, лично переживших подобное», — цитирует функционера портал Racefans.
Единственным человеком, предоставляющим информацию о состоянии Шумахера, является его близкий друг Жан Тодт. Президент Международной автомобильной федерации регулярно приезжает в дом бывшего пилота.
В конце июля функционер заявил, что вместе с Шумахером наблюдал за одним одним из этапов «Формулы-1».
«Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Он не сдаётся и продолжает сражаться. Конечно, наша дружба уже не такая, как раньше, хотя бы потому, что между нами уже нет прежнего общения. Но он продолжает бороться, и его семья вместе с ним», — цитирует Тодта The Mirror.
Данные, предоставленные главой FIA, частично подтвердили слухи о том, что Шумахер больше не прикован к постели и не подсоединён к аппаратам искусственного жизнеобеспечения, однако всё же не дали точного понимания того, в каком состоянии пребывает гонщик и может ли он говорить.
Поклонники легендарного пилота надеются, что ответы на все свои вопросы они получат уже в конце этого года, когда на экраны выйдет документальный фильм о Шумахере.
В декабре 2019 года широкой публике его представит компания B/14 Film. В ленту войдут материалы, отснятые уже после трагического инцидента, а также подробности празднования 50-летия автогонщика, которое состоялось 3 января.
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