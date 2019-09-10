СМИ: Шумахера перевезли из Швейцарии в больницу Парижа

Семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии в больницу Парижа.

Об этом сообщает BFM.

Отмечается, что гонщик помещён в госпиталь имени Жоржа Помпиду. По данным СМИ, Шумахеру предстоит операция по пересадке стволовых клеток.

Легендарный пилот «Формулы-1» Шумахер получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье немца практически нет, семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера.