Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера от последствий травмы на горнолыжном курорте.

«Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нём хорошо заботятся. Он не сдаётся и продолжает сражаться», — приводит слова Тодта The Daily Mail.

Легендарный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье немца практически нет, семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее руководитель Toro Rosso похвалил Даниила Квята за третье место на Гран-при Германии.