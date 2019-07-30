Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера

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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера от последствий травмы на горнолыжном курорте.
Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
  • © FRED DUFOUR
  • AFP

«Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нём хорошо заботятся. Он не сдаётся и продолжает сражаться», — приводит слова Тодта The Daily Mail.

Легендарный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье немца практически нет, семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее руководитель Toro Rosso похвалил Даниила Квята за третье место на Гран-при Германии.

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