Руководитель Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии

Короткая ссылка
Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост подвёл итоги гонки 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии и поздравил с третьим местом российского пилота команды Даниила Квята.
Руководитель Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии
  • ©Jan Huebner/Krieger, via www.ima
  • globallookpress.com

«Очередная фантастическая и захватывающая гонка. Поздравляю Макса Ферстаппена с победой. Огромные поздравления и Даниилу Квяту, который однозначно заслужил это третье место и место на подиуме», — приводит слова руководителя официальный сайт команды.

Он подчеркнул, что россиянин провёл потрясающую гонку и продемонстрировал свои великолепные навыки в маневрировании и обгоне соперников.

«Он сохранял концентрацию до самого конца и не допускал ошибок в тяжёлых условиях. Дождь нам очень помог, спасибо богам дождя!» — добавил Тост.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее Оксана Косаченко прокомментировала результат Квята на Гран-при Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить