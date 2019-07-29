Руководитель Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии

Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост подвёл итоги гонки 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии и поздравил с третьим местом российского пилота команды Даниила Квята.

«Очередная фантастическая и захватывающая гонка. Поздравляю Макса Ферстаппена с победой. Огромные поздравления и Даниилу Квяту, который однозначно заслужил это третье место и место на подиуме», — приводит слова руководителя официальный сайт команды.

Он подчеркнул, что россиянин провёл потрясающую гонку и продемонстрировал свои великолепные навыки в маневрировании и обгоне соперников.

«Он сохранял концентрацию до самого конца и не допускал ошибок в тяжёлых условиях. Дождь нам очень помог, спасибо богам дождя!» — добавил Тост.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее Оксана Косаченко прокомментировала результат Квята на Гран-при Германии.