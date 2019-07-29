Косаченко призвала не преувеличивать влияние подиума на будущее Квята в «Формуле-1»

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Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, высказала мнение о том, какой эффект на карьеру гонщика Toro Rosso Даниила Квята окажет подиум в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Косаченко призвала не преувеличивать влияние подиума на будущее Квята в «Формуле-1»
  • globallookpress.com
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com

«Если бы за каждый подиум начиналась ротация спортсменов в командах, то это был бы не чемпионат, а шахматы. Другое дело, что судьбой каждого в Red Bull и Toro Rosso можно распорядиться по-разному. Что в голове у Хельмута Марко, мы не знаем, поэтому гадать, как будет развиваться сценарий дальше, трудно», — приводит слова Косаченко «Чемпионат».

Она отметила, что такое явление, как подиум, кажется выдающимся для наблюдателей, но выразила уверенность, что для самого Квята это нечто абсолютно рядовое.

«Он будет и дальше выполнять свою работу, давайте не раздувать из мухи слона. Да, это великолепный результат, но он просто сделал свою работу», — добавила менеджер.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что в Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона.

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