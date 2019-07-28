В Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона

Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко завил, что до завершения сезона состав команды не претерпит изменений.

«В этом году мы ничего менять не будем. Мы закончим сезон с теми же составами, которые у нас есть сейчас», — приводит слова Марко Motorsport.

Он отметил, что подиум, завоёванный российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом на Гран-при Германии, станет дополнительным прессингом для гонщика Red Bull Пьера Гасли, которого часто подвергают критике за неубедительные выступления в текущем сезоне.

«Квят всегда превосходно пилотировал в дождь. Перед стартом гонки я сказал ему, что это его погода, — и он выполнил свою задачу по максимуму», — добавил австрийский специалист.

Слухи о возможном возвращении Квята в Red Bull стали активно появляться уже по ходу нынешнего сезона, в частности после Гран-при Монако, когда россиянин занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии.