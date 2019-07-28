В Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона

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Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко завил, что до завершения сезона состав команды не претерпит изменений.
В Red Bull исключили замену Гасли на Квята до конца сезона
  • globallookpress.com
  • © Sebastian Gollnow/dpa

«В этом году мы ничего менять не будем. Мы закончим сезон с теми же составами, которые у нас есть сейчас», — приводит слова Марко Motorsport.

Он отметил, что подиум, завоёванный российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом на Гран-при Германии, станет дополнительным прессингом для гонщика Red Bull Пьера Гасли, которого часто подвергают критике за неубедительные выступления в текущем сезоне.

«Квят всегда превосходно пилотировал в дождь. Перед стартом гонки я сказал ему, что это его погода, — и он выполнил свою задачу по максимуму», — добавил австрийский специалист.

Слухи о возможном возвращении Квята в Red Bull стали активно появляться уже по ходу нынешнего сезона, в частности после Гран-при Монако, когда россиянин занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии.

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